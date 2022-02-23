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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2022 17:55
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 65.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18.07
ISIN Kodu TRFDZFK22231
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,96644
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.02.2022
Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde ihraç edilen, 65.000.000.-TL nominal değerli 75 gün vadeli TRFDZFK22231 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003792


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OYLUM 4,86 4.339.921 % 9,95  
ORCAY 24,36 30.244.192 % 9,93  
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Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 0,38  
Gümüş Gr. 10,89 10,90 0,17  
B. Petrol 94,00 94,00 0,15  
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