***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.02.2022 17:55
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 65.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18.07
ISIN Kodu TRFDZFK22231
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,96644
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.02.2022
Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde ihraç edilen, 65.000.000.-TL nominal değerli 75 gün vadeli TRFDZFK22231 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003792
BIST