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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2022 17:56
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

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Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 185.000.000
İhraç Fiyatı 0,95103

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 185.000.000 -TL nominal değerli 105 gün vadeli, 23.02.2022 itfa tarihli TRFDZFK62211 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 23.02.2022 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003793


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HUNER 2,42 9.674.168 % 10,00  
DERHL 5,96 54.476.810 % 9,96  
OYLUM 4,86 4.339.921 % 9,95  
ORCAY 24,36 30.244.192 % 9,93  
DAGHL 13,50 5.359.775 % 9,93  
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Dolar 13,8113 13,8318 % 0,21  
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Altın Ons 1.907 1.908 6,79  
Altın Gr. 847 847 3,09  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 0,38  
Gümüş Gr. 10,88 10,90 0,17  
B. Petrol 93,96 93,96 0,11  
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