***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 65.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18.07ISIN Kodu TRFDZFK22231Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 0,96644Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2022Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde ihraç edilen, 65.000.000.-TL nominal değerli 75 gün vadeli TRFDZFK22231 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005521BIST