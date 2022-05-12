***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK52212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,94843Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2022Kayıt Tarihi 10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 02.02.2022 tarihinde ihraç edilen, 250.000.000.-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFDZFK52212 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029601BIST