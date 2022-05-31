Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.05.2022 09:23
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 418.537.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK82219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95148

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 88 gün vadeli, 26.08.2022 itfa tarihli TRFDZFK82219 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 30.05.2022 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033493


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:402.546
Değişim :  0,73% |  18,37
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.547 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 11,74 1.919.973 % 9,93  
YAPRK 33,42 29.451.607 % 9,79  
OTTO 38,74 172.161 % 9,44  
SILVR 13,94 4.262.735 % 8,48  
ALKA 45,38 28.622.607 % 8,00  
daha fazla
10:40 Alış Satış %  
Dolar 16,4175 16,4262 % 0,28  
Euro 17,5900 17,6000 % 0,74  
Sterlin 20,6424 20,7460 % -0,10  
Frank 17,0090 17,1115 % -0,17  
Riyal 4,3613 4,3832 % 0,18  
daha fazla
10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -0,38  
Altın Gr. 978 978 0,84  
Cumhuriyet 6.497 6.595 40,00  
Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,11  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,05  
B. Petrol 119 119 1,68  
Seans Raporu 10:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru