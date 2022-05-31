***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 418.537.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK82219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95148Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 88 gün vadeli, 26.08.2022 itfa tarihli TRFDZFK82219 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 30.05.2022 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033493BIST