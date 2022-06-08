***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni faiz oranıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK42213Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95019Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2022Kayıt Tarihi 07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 12.01.2022 tarihinde ihraç edilen, 100.000.000.-TL nominal değerli 86 gün vadeli TRFDZFK42213 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 08.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036038BIST