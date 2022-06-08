***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 418.537.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK92226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.000.000İhraç Fiyatı 0,94823Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz, 224.000.000 -TL nominal değerli 91 gün vadeli, 07.09.2022 itfa tarihli TRFDZFK92226 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 08.06.2022 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036025BIST