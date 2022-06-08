***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2022 17:46
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 418.537.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK92226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.000.000
İhraç Fiyatı 0,94823
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 224.000.000 -TL nominal değerli 91 gün vadeli, 07.09.2022 itfa tarihli TRFDZFK92226 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 08.06.2022 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036025
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