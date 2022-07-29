***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK72210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000İhraç Fiyatı 0,94656Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2022Kayıt Tarihi 28.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2022 tarihinde ihraç edilen, 165.000.000.-TL nominal değerli 112 gün vadeli TRFDZFK72210 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049291BIST