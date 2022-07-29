Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2022 16:37
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK72210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000
İhraç Fiyatı 0,94656
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2022
Kayıt Tarihi 28.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2022 tarihinde ihraç edilen, 165.000.000.-TL nominal değerli 112 gün vadeli TRFDZFK72210 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049291


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:242.582
Değişim :  1,53% |  39,02
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.190.325 % 9,98  
UZERB 38,56 1.297.532 % 9,98  
KRPLS 5,65 550.730.382 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.875.568 % 9,91  
IHGZT 0,78 31.596.723 % 9,86  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Dolar 17,9229 17,9273 % 0,03  
Euro 18,2042 18,2195 % -0,31  
Sterlin 21,5648 21,6729 % -0,96  
Frank 18,6129 18,7250 % -0,51  
Riyal 4,7574 4,7812 % -0,06  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 1,03  
Altın Gr. 1.013 1.013 0,61  
Cumhuriyet 6.708 6.809 -1,00  
Tam 6.733 6.790 -44,00  
Yarım 3.281 3.319 -22,00  
Çeyrek 1.646 1.659 -11,00  
Gümüş.Ons 19,96 19,98 -0,04  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,02  
B. Petrol 105 105 3,09  
Seans Raporu 16:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru