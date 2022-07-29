***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2022 16:37
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman
16:352.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 41,46
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:3517,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:3518,2333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:351.012,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.012,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:33
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.739.676
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.875.568
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.602.582
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.262.094
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,15
|42.929.108
|% -6,92
|
|DOBUR
|61,00
|11.774.209
|% -6,01
|
|THYAO
|50,15
|2.317.799.311
|% 0,91
|
|FROTO
|302,70
|1.238.801.966
|% 6,21
|
|SISE
|21,58
|1.183.979.087
|% 1,60
|
|AKBNK
|8,61
|968.602.910
|% 1,18
|
|TUPRS
|266,00
|942.805.979
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,10
|678.341.553
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|294.940.967
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,72
|716.518.969
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,61
|968.602.910
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|398.424.690
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9229
|17,9278
|% 0,03
|
|Euro
|18,2160
|18,2322
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5907
|21,6990
|% -0,84
|
|Frank
|18,6399
|18,7522
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7574
|4,7813
|% -0,06
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,51
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 83 artarak (% 1.88 ) 2, 749
-
16:48XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 23, 830.00 milyon TL de
-
16:48GLBMD
Yüzde 6.09 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 701, 961 adet işlem
-
16:46AKSGY
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 746, 054 adet işlem
-
16:45SMRTG
Yüzde 7.47 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 006, 715 adet işlem