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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 17:21
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni ihraç tutarı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 660.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,54
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK12323
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.000.000
İhraç Fiyatı 0,9566
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2022
Kayıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 215.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 215.000.000 -TL nominal değerli 72 gün vadeli, 13.01.2023 itfa tarihli TRFDZFK12323 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 01.11.2022 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076287


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Altın Gr. 989 989 13,43  
Cumhuriyet 6.590 6.690 73,00  
Tam 6.630 6.684 50,00  
Yarım 3.231 3.270 26,00  
Çeyrek 1.620 1.635 14,00  
Gümüş.Ons 19,74 19,76 0,27  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,24  
B. Petrol 96,86 96,86 2,19  
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