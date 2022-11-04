***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 660.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 15.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 107.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.01.2023Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,22Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK12331Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 04.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.000.000İhraç Fiyatı 0,9566Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.01.2023Kayıt Tarihi 24.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA- 01.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz, 107.000.000 -TL nominal değerli 82 gün vadeli, 25.01.2023 itfa tarihli TRFDZ