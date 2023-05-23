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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

23.05.2023 17:52
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
137600000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2490000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 85
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
352400000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 15
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

     Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasına
Artırılan sermayenin 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanmasına, 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise ortaklarımız tarafından nakit olarak ödenmesine  yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153153


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Cumhuriyet 9.418 9.561 276,00  
Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.557 4.780 118,00  
Çeyrek 2.272 2.376 66,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 -0,23  
Gümüş Gr. 14,95 14,97 -0,09  
B. Petrol 77,11 77,11 1,12  
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