***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
23.05.2023 17:52
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
137600000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2490000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 85
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
352400000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 15
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasına
Artırılan sermayenin 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanmasına, 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise ortaklarımız tarafından nakit olarak ödenmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153153
BIST