***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi23/05/2023Mevcut Sermaye (TL)137600000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2490000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)2000000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 85Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)352400000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 15Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasınaArtırılan sermayenin 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanmasına, 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise ortaklarımız tarafından nakit olarak ödenmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153153BIST