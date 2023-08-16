***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
16.08.2023 16:41
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
137600000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2490000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 85
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
352400000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 15
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesi 137.600.000.- (Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.- (İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmıştır. Arttırılan 2.352.400.000.-TL'sının 230.402,51.TL'sı Gayrimenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'sı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından, 2.000.000.000.-TL'sının ise Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden sermayeye ilave edilmesiyle şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiştir.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri açısından sakınca bulunmadığına dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yazılı onayı alınmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığın'dan izin alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186041
BIST