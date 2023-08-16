***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi23/05/2023Mevcut Sermaye (TL)137600000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2490000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)2000000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 85Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)352400000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 15Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz sermayesi 137.600.000.- (Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.- (İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmıştır. Arttırılan 2.352.400.000.-TL'sının 230.402,51.TL'sı Gayrimenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'sı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından, 2.000.000.000.-TL'sının ise Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden sermayeye ilave edilmesiyle şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiştir.6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri açısından sakınca bulunmadığına dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yazılı onayı alınmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığın'dan izin alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186041BIST