***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi BÜYÜKDERE CADDESİ NO:141 KAT:17 ESENTEPE-ŞİŞLİ - İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBÜYÜKDERE CADDESİ NO:141 KAT:17 ESENTEPE-ŞİŞLİ - İSTANBUL 0 212 348 92 00 0 212 336 33 85Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOktay VERİR Mali İşler, Bütçe Raporlama GMY oktay.verir@denizbank.comOğuz BAĞCI Mali İşler Bölüm Müdürü oğuz.bağci@denizbank.comEda AYDIN Mali İşler Yönetmen eda.aydin@denizbank.comEvren MENTEŞE Mali İşler Yönetmen evren.mentese@denizbank.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDerya Kumru Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiKahraman Günaydın Deniz Leasing Genel Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kredi Komitesi ÜyesiCem Demirağ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY - Bağımsız Üye DeğilSelim Efe Teoman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOktay VERİR Genel Müdür Yrd. BankacıNecati Cem ÖNAL Genel Müdür Yrd. BankacıLevent FİDAN Genel Müdür Yrd. Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826064BIST