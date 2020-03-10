***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2020 15:02
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi BÜYÜKDERE CADDESİ NO:141 KAT:17 ESENTEPE-ŞİŞLİ - İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
BÜYÜKDERE CADDESİ NO:141 KAT:17 ESENTEPE-ŞİŞLİ - İSTANBUL 0 212 348 92 00 0 212 336 33 85
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oktay VERİR Mali İşler, Bütçe Raporlama GMY oktay.verir@denizbank.com
Oğuz BAĞCI Mali İşler Bölüm Müdürü oğuz.bağci@denizbank.com
Eda AYDIN Mali İşler Yönetmen eda.aydin@denizbank.com
Evren MENTEŞE Mali İşler Yönetmen evren.mentese@denizbank.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Derya Kumru Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Kahraman Günaydın Deniz Leasing Genel Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kredi Komitesi Üyesi
Cem Demirağ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY - Bağımsız Üye Değil
Selim Efe Teoman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Oktay VERİR Genel Müdür Yrd. Bankacı
Necati Cem ÖNAL Genel Müdür Yrd. Bankacı
Levent FİDAN Genel Müdür Yrd. Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826064
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