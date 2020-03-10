***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2020 15:34
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Derya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Kahraman Günaydın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Leasing Genel Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kredi Komitesi Üyesi
Cem Demirağ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY - Bağımsız Üye Değil
Selim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
MEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu
MURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim
BURAK KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826126
BIST