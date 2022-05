***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Denizbank A.Ş. 137.599.989,24 TRY 99,9999921802Derya KUMRU 1 TRY 0,00000072Ali Murat DİZDAR 4,38 TRY 0,00003183Tanju KAYA 4,38 TRY 0,00003183Selim Efe TEOMAN 1 TRY 0,00000072TOPLAM 137600000 TRY 100,0000000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032426BIST