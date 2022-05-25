***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 17:24
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Denizbank A.Ş. 137.599.989,24 TRY 99,9999921802
Derya KUMRU 1 TRY 0,00000072
Ali Murat DİZDAR 4,38 TRY 0,00003183
Tanju KAYA 4,38 TRY 0,00003183
Selim Efe TEOMAN 1 TRY 0,00000072
TOPLAM 137600000 TRY 100,0000000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032426
BIST
17:392.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 46,32
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:3916,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3193
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:3917,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2203
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:39973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,26
|Açılış
|: 973,49
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.363.903
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.947.647
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.683.546
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|116.892.486
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.691.889
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|35.696.344
|% -9,57
|
|FENER
|42,58
|299.286.533
|% -7,23
|
|THYAO
|42,52
|3.037.272.734
|% 0,85
|
|SISE
|20,94
|2.745.307.486
|% 5,65
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|ASELS
|23,76
|1.493.532.290
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.202.823.190
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|511.735.305
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|800.904.997
|% 5,04
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3821
|16,3951
|% 1,99
|
|Euro
|17,5004
|17,5169
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,4575
|20,5601
|% 1,68
|
|Frank
|16,9319
|17,0339
|% 1,44
|
|Riyal
|4,3507
|4,3725
|% 1,67
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,81
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 76 artarak (% 2.34 ) 2, 175
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, ARCLK, KGYO, GZNMI, SEKFK, ALKA, HALKB, DAGHL