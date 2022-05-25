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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2022 17:31
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Denizbank A.Ş. 137.599.989,24 TRY 99,9999921802
Ali Murat DİZDAR 4,38 TRY 0,00003183
Tanju KAYA 4,38 TRY 0,00003183
Derya KUMRU 1 TRY 0,00000072
Hayri CANSEVER 1 TRY 0,00000072
TOPLAM 137600000 TRY 100,0000000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Derya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli GMY - Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ENGİN ESKİDUMAN Yönetim Kurulu Üyesi GMY, Bölge Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi,Risk Yönetimi ve Kontrol GMY - Evet Bağımsız Üye Değil
Selim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
MEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi GMY,Grup Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KULAKSIZ Genel Müdür Bankacı
Levent FİDAN Genel Müdür Yrd. Bankacı
Necati Cem ÖNAL Genel Müdür Yrd. Bankacı
Oktay VERİR Genel Müdür Yrd. Bankacı
ERSEL ABAY Genel Müdür Yrd. Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032430


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