***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 12:21
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Derya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ENGİN ESKİDUMAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY, Bölge Müdürü Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi,Risk Yönetimi ve Kontrol GMY - Bağımsız Üye Değil
Selim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
MEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY,Grup Müdürü Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY Bağımsız Üye Değil
HACI MEHMET OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Büyük Ölçekli Krediler İdari ve Kamu Takibi-1 Grup Müdürü Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141574
BIST
15:364.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,23
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3619,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3621,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:361.243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:36
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.713.619
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.429.839
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.154.358
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,01
|60.569.591
|% -6,88
|
|PAGYO
|23,96
|7.617.300
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.575.239
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,85
|2.748.488.961
|% 6,34
|
|THYAO
|131,70
|2.569.530.867
|% 1,31
|
|EREGL
|32,80
|1.603.776.683
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.601.894
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,96
|720.703.950
|% 1,63
|
|AKFYE
|13,03
|920.013.317
|% 7,15
|
|ISCTR
|11,31
|761.680.556
|% 0,89
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4288
|19,4360
|% 0,14
|
|Euro
|21,4301
|21,4476
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1250
|24,2460
|% -0,09
|
|Frank
|21,6043
|21,7344
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,61
|0,07
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
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15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
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15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HEKTS, FROTO
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 9 artarak (% 0.58 ) 4, 317