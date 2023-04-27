***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDerya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiENGİN ESKİDUMAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY, Bölge Müdürü Bağımsız Üye DeğilSİNAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi,Risk Yönetimi ve Kontrol GMY - Bağımsız Üye DeğilSelim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiMEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY,Grup Müdürü Bağımsız Üye DeğilMURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GMY Bağımsız Üye DeğilHACI MEHMET OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Büyük Ölçekli Krediler İdari ve Kamu Takibi-1 Grup Müdürü Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141574BIST