***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.490.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 2489999962 TRY 2489999962 TRY 99,96 İşlem GörmüyorNama 15,58 TRY 15,58 TRY 0,10 İşlem GörmüyorNama 15,58 TRY 15,58 TRY 0,10 İşlem GörmüyorNama 3,56 TRY 3,56 TRY 0,10 İşlem GörmüyorNama 3,56 TRY 3,56 TRY 0,10 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Denizbank A.Ş. 248999996172 TRY 99,9999998463Ali Murat DİZDAR 15,58 TRY 0,0000000626Tanju KAYA 15,58 TRY 0,0000000626Derya KUMRU 3,56 TRY 0,0000000143Selim Efe TEOMAN 3,56 TRY 0,0000000143TOPLAM 2490000000 TRY 100,0000000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190901BIST