***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 17:34
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.490.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 2489999962 TRY 2489999962 TRY 99,96 İşlem Görmüyor
Nama 15,58 TRY 15,58 TRY 0,10 İşlem Görmüyor
Nama 15,58 TRY 15,58 TRY 0,10 İşlem Görmüyor
Nama 3,56 TRY 3,56 TRY 0,10 İşlem Görmüyor
Nama 3,56 TRY 3,56 TRY 0,10 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Denizbank A.Ş. 248999996172 TRY 99,9999998463
Ali Murat DİZDAR 15,58 TRY 0,0000000626
Tanju KAYA 15,58 TRY 0,0000000626
Derya KUMRU 3,56 TRY 0,0000000143
Selim Efe TEOMAN 3,56 TRY 0,0000000143
TOPLAM 2490000000 TRY 100,0000000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190901
BIST