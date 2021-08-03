***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/08/2021Karar Sayısı2021/18Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 03/08/2021 KARAR SAYISI : 2021/18 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Deniz Faktoring Anonim Şirketi' nin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik. b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ve 28.08.2012 tarihli 28395 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DENİZ FAKTORİNG A.Ş.Büyükdere Caddesi N 141Kat: 16Esentepe-Şişli İstanbulTel: 0 212 348 92 00Fax: 0 212 336 33 85Oktay VERİR Hayri CANSEVERMali İşler Bütçe ve Raporlama GMY Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954567BIST