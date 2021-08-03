***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.08.2021 19:02
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2021
Karar Sayısı
2021/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 03/08/2021 KARAR SAYISI : 2021/18 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Deniz Faktoring Anonim Şirketi' nin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik. b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ve 28.08.2012 tarihli 28395 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi N 141Kat: 16
Esentepe-Şişli İstanbul
Tel: 0 212 348 92 00
Fax: 0 212 336 33 85
Oktay VERİR Hayri CANSEVER
Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954567
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,65
|Açılış
|: 489,38
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4033
|8,4059
|% 0,69
|
|Euro
|9,9715
|9,9861
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6629
|11,7214
|% 0,91
|
|Frank
|9,2598
|9,3156
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2347
|2,2460
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,44
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
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17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
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17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
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17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243