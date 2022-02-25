***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.02.2022 19:17
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
2022/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 25/02/2022
KARAR SAYISI : 2022/5
a) Deniz Faktoring A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Oktay VERİR Murat KULAKSIZ
Mali İşler,Bütçe ve Raporlama GMY Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004810
BIST