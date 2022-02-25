***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/02/2022Karar Sayısı2022/5Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNII-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 25/02/2022KARAR SAYISI : 2022/5a) Deniz Faktoring A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Oktay VERİR Murat KULAKSIZMali İşler,Bütçe ve Raporlama GMY Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004810BIST