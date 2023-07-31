***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.07.2023 22:15
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/07/2023
Karar Sayısı
2023/26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Deniz Faktoring Anonim Şirketi' nin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik. b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ve 28.08.2012 tarihli 28395 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178438
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
26,9574
En Düşük
26,8813
18:0529,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3090
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,8555
En Düşük
29,3240
18:051.701,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.701,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.702,53
En Düşük
1.698,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9322
|26,9425
|% 0,14
|
|Euro
|29,5823
|29,6376
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,4680
|34,6409
|% 0,16
|
|Frank
|30,7663
|30,9516
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1568
|7,1927
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|2,34
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.047
|11.170
|27,00
|
|Yarım
|5.528
|5.611
|0,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,03
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
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17:56MANAS
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17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL