***DENGE* *BAYRK* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.08.2021 09:14
***DENGE******BAYRK******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, DENGE, METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954620
BIST
12:211.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:218,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:2110,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:21492,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,25
|Açılış
|: 492,30
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ISGSY
|10,67
|33.293.996
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.174.967
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.538.084
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.317.857
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.255.355
|% 9,70
|
|METUR
|5,06
|88.027.994
|% -8,50
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,00
|877.605.669
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,42
|318.197.306
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|315.742.704
|% 2,05
|
|THYAO
|12,73
|267.562.301
|% 0,79
|
|SISE
|7,86
|219.043.286
|% 0,90
|
|GARAN
|9,00
|877.605.669
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,37
|108.268.283
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|318.197.306
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,48
|134.003.531
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,81
|96.021.515
|% 0,56
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4413
|8,4433
|% 0,46
|
|Euro
|10,0128
|10,0252
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7353
|11,7942
|% 0,68
|
|Frank
|9,2988
|9,3549
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2463
|2,2575
|% 0,56
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|1,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,02
|