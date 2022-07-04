***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 13:47
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041081
BIST
15:052.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,48
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
15:0516,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0836
|Açılış
|: 16,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8381
En Düşük
16,7215
15:0517,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1311
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
15:05977,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 977,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler15:05
|OYAYO
|9,51
|9.216.980
|% 9,94
|
|BERA
|15,24
|293.266.872
|% 8,93
|
|KLKIM
|23,66
|111.137.832
|% 8,63
|
|TURSG
|5,40
|185.361.294
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|24.143.808
|% 7,77
|
|CANTE
|40,06
|65.914.455
|% -9,28
|
|MZHLD
|86,10
|17.551.243
|% -7,47
|
|MAKIM
|15,13
|143.427.804
|% -6,49
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|BMSCH
|11,16
|85.576.727
|% -4,12
|
|THYAO
|49,06
|1.699.360.704
|% -0,49
|
|KOZAL
|197,90
|1.361.188.631
|% 5,83
|
|SISE
|21,80
|1.008.924.043
|% 2,16
|
|EREGL
|26,72
|759.251.349
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,78
|666.017.549
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,87
|566.789.631
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.181.084
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|276.794.242
|% 0,23
|
|TSKB
|2,03
|116.634.097
|% -0,98
|
|SISE
|21,80
|1.008.924.043
|% 2,16
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8274
|16,8381
|% 0,50
|
|Euro
|17,5959
|17,6100
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,4008
|20,5031
|% 0,96
|
|Frank
|17,4615
|17,5667
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4717
|4,4941
|% 0,45
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,37
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.536
|6.612
|22,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,06
|