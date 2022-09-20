***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:01
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064162
BIST
10:283.269
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 69,55
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:2818,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:2818,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:28985,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 985,76
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:28
|HKTM
|37,40
|28.912.881
|% 9,87
|
|SMRTG
|49,84
|189.579.479
|% 8,39
|
|ZOREN
|3,55
|145.802.472
|% 8,23
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|MERKO
|5,86
|25.500.708
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|7.214.105
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.464.264
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.699.628
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,52
|1.707.006.785
|% -8,97
|
|VAKBN
|8,52
|1.707.006.785
|% -8,97
|
|THYAO
|71,45
|585.687.203
|% 3,93
|
|ISCTR
|8,17
|530.147.148
|% 3,55
|
|ASELS
|31,12
|510.971.269
|% 2,30
|
|AKBNK
|11,57
|496.550.727
|% 4,61
|
|VAKBN
|8,52
|1.707.006.785
|% -8,97
|
|ISCTR
|8,17
|530.147.148
|% 3,55
|
|YKBNK
|7,08
|401.986.889
|% 5,04
|
|EKGYO
|4,09
|223.368.037
|% 3,81
|
|HALKB
|8,41
|438.209.848
|% -6,03
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3014
|18,3077
|% 0,08
|
|Euro
|18,3664
|18,3872
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9094
|21,0143
|% 0,43
|
|Frank
|18,9254
|19,0395
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8506
|4,8749
|% 0,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-1,29
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.782
|-7,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,19
|