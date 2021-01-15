***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.01.2021 13:05
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı
14:001.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
14:007,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
14:008,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
14:00441,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,46
|Açılış
|: 441,00
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler14:00
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.038.826
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|13.907.693
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.906.790
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|381.999
|% -8,38
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|BUCIM
|11,63
|32.612.147
|% -4,44
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|KOZAL
|116,10
|1.079.748.205
|% 5,07
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,62
|808.597.008
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,61
|316.542.142
|% -1,83
|
|TSKB
|1,87
|350.920.741
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3958
|7,4006
|% 0,54
|
|Euro
|8,9723
|8,9787
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0684
|10,1189
|% 0,17
|
|Frank
|8,3021
|8,3521
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,46
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,61
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.909
|2.983
|14,52
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|7,02
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-1,01
|