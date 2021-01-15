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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15.01.2021 13:05



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı
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SODSN 35,20 742.579 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.038.826 % 10,00  
BURVA 54,60 13.907.693 % 9,99  
POLTK 481,10 3.658.284 % 9,99  
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Altın Gr. 441 441 3,46  
Cumhuriyet 2.921 2.965 12,00  
Tam 2.909 2.983 14,52  
Yarım 1.406 1.443 7,02  
Çeyrek 705 721 3,52  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 -0,17  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,00  
B. Petrol 55,41 55,41 -1,01  
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