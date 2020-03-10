***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279Transferler21 4.061.921 -4.061.921Dönem Karı (Zararı)21 190.593 190.593 -39.595 150.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 2.338 2.338 2.338Sermaye Arttırımı21 39.000.000 39.000.000 39.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 -4.784 -18.922.705 -18.927.489 -9.964 -18.937.453Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Transferler21 190.593 -190.593Dönem Karı (Zararı)21 -53.981.931 -53.981.931 30.000 -53.951.931Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.954 -1.954 -1.954Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 39.595 39.595Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -178.065 1.229.102Dönem Karı (Zararı)21 -53.951.931 150.998Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -53.951.931 150.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-574.706 23.699.661Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 18.324 32.503Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.763.254Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.763.254Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-230.822 -86.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -165.498 -86.027Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -65.324Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-362.208 -766.269Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -362.208 -766.269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16.756.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler54.685.034 -21.995.885Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 5.431.084 -8.309.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler46.360.030 -46.421.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 46.360.030 -46.421.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.680.613 -10.248.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.680.613 -10.248.803Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -184.237 -41.277.387Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 88.120 63.205.728Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-182.670 6.965.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -182.670 6.965.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 226.014 986.135Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler384.943 11.328.370İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 384.943 11.328.370Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.775.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.118.863 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.118.863Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları158.397 1.854.774Ödenen Faiz-362.208 -767.282Alınan Faiz141.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-65.324Vergi İadeleri (Ödemeleri)-45.711Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)136.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-183.666 -2.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-183.666 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-183.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -2.245Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI362.208 767.282Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları362.208 767.282Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 362.208 767.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477 1.994.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477 1.994.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.027.403 33.264DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.027.880 2.027.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.027.880 2.027.403Finansal Yatırımlar11 2.878.030 8.309.114Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.878.030 8.309.114Ticari Alacaklar7 61.484 46.421.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.484 46.421.514Diğer Alacaklar8 252.944 5.869.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 252.944 5.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.863.991Stoklar9 41.462.033 41.277.796Peşin Ödenmiş Giderler10 130.456 95.395İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 130.456 95.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 78.709 78.709Diğer Dönen Varlıklar20 4.550.200 4.614.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 4.550.200 4.614.623ARA TOPLAM51.441.736 108.693.688TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.441.736 108.693.688DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 96.941 69.915Tesis, Makine ve Cihazlar12 3.203 10.712Mobilya ve Demirbaşlar12 93.738 56.669Özel Maliyetler12 0 2.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 272Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 272Peşin Ödenmiş Giderler10 28.872 152.053İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 28.872 152.053Ertelenmiş Vergi Varlığı28 966.568 223.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.092.381 445.295TOPLAM VARLIKLAR52.534.117 109.138.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 757.319 3.876.182İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 757.319 3.876.182Banka Kredileri6 757.319 3.876.182Ticari Borçlar7 6.861.989 7.044.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.861.989 7.044.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.213.055 987.041Diğer Borçlar8 11.384.297 11.066.217İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 9.340.442 9.166.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.043.855 1.899.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 616.955 367.338İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 616.955 367.338ARA TOPLAM20.833.615 23.341.437TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.833.615 23.341.437UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.130 86.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 105.788İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 105.788TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.784.630 1.967.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.618.245 25.308.821ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 29.885.872 83.869.757Ödenmiş Sermaye21 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 8.390.219 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -2.022 -69Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.022 -69Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.022 -69Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 55.662 55.662Yasal Yedekler21 55.662 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 25.423.944 25.233.352Net Dönem Karı veya Zararı21 -53.981.931 190.593Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 30.000 -39.595TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.915.872 83.830.162TOPLAM KAYNAKLAR52.534.117 109.138.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 210.000 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.000 0BRÜT KAR (ZARAR)210.000 0Genel Yönetim Giderleri23 -387.116 -1.315.654Pazarlama Giderleri23 -7.824Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 6.091.076 6.026.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -58.209.161 -5.877.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-52.295.201 -1.173.849Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 6.050.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.949.179 -4.310.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-54.244.380 566.085Finansman Gelirleri27 0 141.610Finansman Giderleri27 -362.208 -767.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-54.606.588 -59.587Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri654.657 210.585Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -45.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 700.368 210.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-53.951.931 150.998DÖNEM KARI (ZARARI)-53.951.931 150.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 30.000 -39.595Ana Ortaklık Payları28 -53.981.931 190.593Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 -1.562 1.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -1.953 2.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 391 -468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 391 -468Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28 -1.562 1.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28 -53.953.493 152.868Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 30.000 -39.595Ana Ortaklık Payları28 -53.983.493 192.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826584BIST