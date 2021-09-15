***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
15.09.2021 18:20
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Transferler
-53.981.931 53.981.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.566 215.566 -11.678 203.888
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
100.094 100.094
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 215.566 30.101.438 118.416 30.219.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
15.857.032 -15.838.645 -18.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.863 19.380.678 19.266.815 28.422.333 47.689.148
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
25.000 -7.211 44.294.929 -414.559 43.898.159 82.394.405 126.292.564
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -123.146 15.857.032 80.662 -23.293.181 19.380.678 70.292.264 138.003.998 208.296.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.675.099 -327.805
Dönem Karı (Zararı)
36 19.380.678 203.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 19.380.678 203.888
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.449.572 -147.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,14 3.259.712 18.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 96.617 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.617 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 7.656.545 -165.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.096.816 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.559.729 -165.498
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-3.096.679 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5,11 23.347.304 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.347.304 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,27 -22.863 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -35.690.208 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.633.319 -384.519
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -398.998
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.678.708 -186.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.685 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.642.023 -186.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 -1.639.126 246.923
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.010.025 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.649.151 246.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.957.358 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.892.288 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.791.552 -26.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.791.552 -26.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.061.484 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,17,19 79.977.090 660.436
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
79.977.090 660.436
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 15.609.327 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -15.638.654 -679.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -16.341.216 -679.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 702.562 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.564.425 -327.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -154.975 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.433.106 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-301.245 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.251.466 325.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -32.928.511 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.115 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.884.396 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -23.322.955 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6,7,17 0 325.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.271.166 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.949.815 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 6.419.984 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.529.831 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.207.751 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.671.598 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -1.536.153 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.230 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.152.467 -2.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.152.467 -2.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.054.250 2.027.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.206.717 2.025.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.206.717 8.054.250
Ticari Alacaklar
29.171.804 16.387.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 473.586 436.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.698.218 15.950.312
Diğer Alacaklar
5.808.277 3.701.012
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 2.918.228 3.474.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.890.049 226.583
Stoklar
9 49.714.796 44.757.438
Peşin Ödenmiş Giderler
10.712.281 2.260.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.712.281 2.260.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 379.950 78.705
Diğer Dönen Varlıklar
22.409.955 6.068.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 22.409.955 6.068.739
ARA TOPLAM
135.403.780 81.307.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.403.780 81.307.630
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.940.947 1.244.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.940.947 1.244.751
Diğer Alacaklar
0 453.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 453.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 562.147.955 0
Maddi Duran Varlıklar
12 25.304.588 27.753.571
Arazi ve Arsalar
15.577.500 15.577.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
131.491 131.491
Taşıtlar
9.552.293 11.437.093
Mobilya ve Demirbaşlar
564.183
Diğer Maddi Duran Varlıklar
43.304 43.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 15.640 27.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.868.521 45.330.618
Şerefiye
14 76.402.132 43.524.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.466.389 1.806.264
Peşin Ödenmiş Giderler
1.475.121 49.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.475.121 49.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.676.243 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
683.429.015 74.859.762
TOPLAM VARLIKLAR
818.832.795 156.167.392
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.798.638 804.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.798.638 804.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.918.582 4.289.457
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 72.918.582 4.289.457
Diğer Finansal Yükümlülükler
183.323 189.645
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
6 183.323 189.645
Ticari Borçlar
23.285.168 21.890.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.285.168 21.890.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.024.264 962.780
Diğer Borçlar
158.073.174 78.096.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 150.054.567 70.154.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.018.607 7.941.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.611.396 2.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.611.396 2.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 1.433.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.696.734 625.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 736.047 224.194
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.960.687 400.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.524.148 1.821.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.524.148 1.821.586
ARA TOPLAM
292.115.427 110.115.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.115.427 110.115.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
306.925.751 7.313.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 306.925.751 7.313.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.780.895 739.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.938.960 1.908.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.421.106 11.737.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
610.536.533 121.852.842
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.292.264 7.127.290
Ödenmiş Sermaye
20 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.733.886 -2.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.733.886 -2.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.857.032 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-123.146 -2.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
80.662 55.662
Yasal Yedekler
80.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-23.293.181 -51.749.465
Net Dönem Karı veya Zararı
19.380.678 432.946
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
138.003.998 27.187.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.296.262 34.314.550
TOPLAM KAYNAKLAR
818.832.795 156.167.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 52.649.147 0
Satışların Maliyeti
21 -43.618.452 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.030.695 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.030.695 0
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -5.625.860 -87.018
Pazarlama Giderleri
22,23 -225.287 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.816.294 207.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -12.157.962 -179.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.162.120 -58.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 399.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.162.120 340.220
Finansman Gelirleri
26 4.734.203 0
Finansman Giderleri
26 -6.281.560 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.709.477 340.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.512.488 -136.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 50.512.488 -136.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.803.011 203.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.803.011 203.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 28.422.333 -11.678
Ana Ortaklık Payları
20 19.380.678 215.566
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.863 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.874 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.011 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.011 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSA215.566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963990
BIST