***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Transferler-53.981.931 53.981.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)215.566 215.566 -11.678 203.888Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi100.094 100.094Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 215.566 30.101.438 118.416 30.219.854Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler15.857.032 -15.838.645 -18.387Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-113.863 19.380.678 19.266.815 28.422.333 47.689.148Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi25.000 -7.211 44.294.929 -414.559 43.898.159 82.394.405 126.292.564Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -123.146 15.857.032 80.662 -23.293.181 19.380.678 70.292.264 138.003.998 208.296.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.675.099 -327.805Dönem Karı (Zararı)36 19.380.678 203.888Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36 19.380.678 203.888Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.449.572 -147.174Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13,14 3.259.712 18.324Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 96.617 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler96.617 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 7.656.545 -165.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.096.816 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.559.729 -165.498Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler-3.096.679 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5,11 23.347.304 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.347.304 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22,27 -22.863 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -35.690.208 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler57.633.319 -384.519Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -398.998Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.678.708 -186.316İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.685 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.642.023 -186.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 -1.639.126 246.923İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.010.025 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.649.151 246.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -4.957.358 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.892.288 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.791.552 -26.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.791.552 -26.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.061.484 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8,17,19 79.977.090 660.436İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)79.977.090 660.436Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 15.609.327 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,18 -15.638.654 -679.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -16.341.216 -679.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 702.562 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.564.425 -327.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -154.975 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.433.106 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-301.245 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.251.466 325.543Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -32.928.511 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.115 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.884.396 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -23.322.955 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6,7,17 0 325.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.271.166 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.949.815 0Kredilerden Nakit Girişleri6 6.419.984 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.529.831 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -13.207.751 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.671.598 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -1.536.153 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -13.230 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.152.467 -2.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.152.467 -2.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.054.250 2.027.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.206.717 2.025.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.206.717 8.054.250Ticari Alacaklar29.171.804 16.387.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 473.586 436.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.698.218 15.950.312Diğer Alacaklar5.808.277 3.701.012İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 2.918.228 3.474.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.890.049 226.583Stoklar9 49.714.796 44.757.438Peşin Ödenmiş Giderler10.712.281 2.260.273İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.712.281 2.260.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 379.950 78.705Diğer Dönen Varlıklar22.409.955 6.068.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 22.409.955 6.068.739ARA TOPLAM135.403.780 81.307.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.403.780 81.307.630DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.940.947 1.244.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.940.947 1.244.751Diğer Alacaklar0 453.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 453.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 562.147.955 0Maddi Duran Varlıklar12 25.304.588 27.753.571Arazi ve Arsalar15.577.500 15.577.500Tesis, Makine ve Cihazlar131.491 131.491Taşıtlar9.552.293 11.437.093Mobilya ve Demirbaşlar564.183Diğer Maddi Duran Varlıklar43.304 43.304Kullanım Hakkı Varlıkları11 15.640 27.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.868.521 45.330.618Şerefiye14 76.402.132 43.524.354Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.466.389 1.806.264Peşin Ödenmiş Giderler1.475.121 49.628İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.475.121 49.628Ertelenmiş Vergi Varlığı27 12.676.243 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR683.429.015 74.859.762TOPLAM VARLIKLAR818.832.795 156.167.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.798.638 804.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 9.798.638 804.919Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.918.582 4.289.457İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 72.918.582 4.289.457Diğer Finansal Yükümlülükler183.323 189.645Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri6 183.323 189.645Ticari Borçlar23.285.168 21.890.570İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.285.168 21.890.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.024.264 962.780Diğer Borçlar158.073.174 78.096.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 150.054.567 70.154.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.018.607 7.941.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.611.396 2.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.611.396 2.069Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 1.433.106Kısa Vadeli Karşılıklar7.696.734 625.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 736.047 224.194Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.960.687 400.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.524.148 1.821.586İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.524.148 1.821.586ARA TOPLAM292.115.427 110.115.368TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.115.427 110.115.368UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar306.925.751 7.313.727İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 306.925.751 7.313.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.780.895 739.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.775.500 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.938.960 1.908.263TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER318.421.106 11.737.474TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER610.536.533 121.852.842ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.292.264 7.127.290Ödenmiş Sermaye20 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.390.219 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.733.886 -2.072Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.733.886 -2.072Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.857.032 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-123.146 -2.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.662 55.662Yasal Yedekler80.662 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-23.293.181 -51.749.465Net Dönem Karı veya Zararı19.380.678 432.946Kontrol Gücü Olmayan Paylar138.003.998 27.187.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR208.296.262 34.314.550TOPLAM KAYNAKLAR818.832.795 156.167.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 52.649.147 0Satışların Maliyeti21 -43.618.452 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.030.695 0BRÜT KAR (ZARAR)9.030.695 0Genel Yönetim Giderleri22,23 -5.625.860 -87.018Pazarlama Giderleri22,23 -225.287 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.816.294 207.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -12.157.962 -179.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.162.120 -58.780Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 399.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.162.120 340.220Finansman Gelirleri26 4.734.203 0Finansman Giderleri26 -6.281.560 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.709.477 340.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri50.512.488 -136.332Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 50.512.488 -136.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.803.011 203.888DÖNEM KARI (ZARARI)47.803.011 203.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 28.422.333 -11.678Ana Ortaklık Payları20 19.380.678 215.566Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-113.863 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-147.874 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.011 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.011 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSA215.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963990BIST