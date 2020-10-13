***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstiraklerimiz Toma Finance Ltd. ve Albawakir konut A.Ş.' nin satışı çerçevesinde söz konusu istiraklerin değerleme raporu hazırlanması için Değerleme Hizmet Sözleşmesi imzalanmak suretiyle, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.10.2020 tarihinde (bugün) yetkilendirilmistir.Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881214BIST