***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 17:20
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstiraklerimiz Toma Finance Ltd. ve Albawakir konut A.Ş.' nin satışı çerçevesinde söz konusu istiraklerin değerleme raporu hazırlanması için Değerleme Hizmet Sözleşmesi imzalanmak suretiyle, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.10.2020 tarihinde (bugün) yetkilendirilmistir.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881214
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0318
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05482,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,20
|Açılış
|: 482,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9157
|7,9206
|% 0,40
|
|Euro
|9,2961
|9,3013
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2476
|10,2990
|% -0,25
|
|Frank
|8,6286
|8,6806
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1055
|2,1160
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-27,70
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,64
|