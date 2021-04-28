***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.04.2021 tarihinde Şirketimiz ve Cemaleddin Çoban arasında Hisse Devir Sözleşmesi ve Şirketimiz ve Toma Finance Ltd. arasında Alacağın Temliki sözleşmesi aktedilmiştir.İşbu sözleşme gereğince öncelikle Cemaleddin Çoban'ın iştirakimiz Toma Finance Ltd. Şirketi'nde sahip olduğu %0,01 oranındaki hisseleri Şirketimizce devralınmıştır. Anılan hisse devir işlemi neticesinde şirketimiz Toma Finance Limited Şirketi'nin %100 hakim hissedarı ve tek pay sahibi haline gelmiştir.İştirakimiz Toma Finance Limited Şirketi, Cevdet Taşçeken ile imzalanan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. hisselerinin Cevdet Taşçeken'e devredilmesi hususundaki hisse devir sözleşmeleri gereğince Cevdet Taşçeken'den 52.251.100 TL alacaklı olup, 27.04.2021 tarihinde imzalanan Alacağın Temliki ve Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında ilgili alacak, iştirakimiz Toma Finance Limited'dan temlik alınmıştır. Şirketimiz, Toma Finance Limited'in hakim hissedarı ve tek pay sahibi olduğundan anılan alacağın temlikinde herhangi bir bedel ödenmemiş, temlik işlemi grup içi bir muhasebe işlemi olarak gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931709BIST