***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 15:30
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.04.2021 tarihinde Şirketimiz ve Cemaleddin Çoban arasında Hisse Devir Sözleşmesi ve Şirketimiz ve Toma Finance Ltd. arasında Alacağın Temliki sözleşmesi aktedilmiştir.
İşbu sözleşme gereğince öncelikle Cemaleddin Çoban'ın iştirakimiz Toma Finance Ltd. Şirketi'nde sahip olduğu %0,01 oranındaki hisseleri Şirketimizce devralınmıştır. Anılan hisse devir işlemi neticesinde şirketimiz Toma Finance Limited Şirketi'nin %100 hakim hissedarı ve tek pay sahibi haline gelmiştir.
İştirakimiz Toma Finance Limited Şirketi, Cevdet Taşçeken ile imzalanan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. hisselerinin Cevdet Taşçeken'e devredilmesi hususundaki hisse devir sözleşmeleri gereğince Cevdet Taşçeken'den 52.251.100 TL alacaklı olup, 27.04.2021 tarihinde imzalanan Alacağın Temliki ve Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında ilgili alacak, iştirakimiz Toma Finance Limited'dan temlik alınmıştır. Şirketimiz, Toma Finance Limited'in hakim hissedarı ve tek pay sahibi olduğundan anılan alacağın temlikinde herhangi bir bedel ödenmemiş, temlik işlemi grup içi bir muhasebe işlemi olarak gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931709
BIST
16:461.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,54
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:468,2063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:469,9114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:46467,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,90
|Açılış
|: 467,18
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:46
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.586
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.778.371
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.087
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.465
|% -9,78
|
|PENGD
|3,58
|50.642.578
|% -8,67
|
|FRIGO
|34,10
|74.981.279
|% -8,48
|
|EREGL
|19,10
|878.919.869
|% -1,80
|
|KRDMD
|7,11
|671.083.685
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|621.480.801
|% 0,00
|
|PETKM
|6,44
|545.595.054
|% -1,23
|
|THYAO
|12,04
|538.617.260
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.874.098
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|671.083.685
|% 0,00
|
|GWIND
|4,85
|456.664.090
|% -7,62
|
|GARAN
|7,12
|621.480.801
|% 0,00
|
|PETKM
|6,44
|545.595.054
|% -1,23
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2024
|8,2063
|% 0,02
|
|Euro
|9,9054
|9,9114
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,3443
|11,4012
|% -0,37
|
|Frank
|8,9223
|8,9761
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1790
|2,1900
|% -0,18
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,78
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|0,80
|