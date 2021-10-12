***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 15:32
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Fiberoptik ağının 12 aylık bakım ve onarım ihlesine katılmış ve ihale 936.400,00 TL.bedelle Metrobil Teknoloji A.Ş.üzerinde kalmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969816
BIST
15:341.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:349,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:3410,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,4719
En Düşük
10,3820
15:34509,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,34
|Açılış
|: 509,07
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MERIT
|23,16
|9.269.397
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.247.480
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.649.255
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.836.910
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.725.114
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,31
|62.149.247
|% -9,89
|
|ERSU
|4,46
|25.204.051
|% -8,79
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|GARAN
|9,58
|1.211.004.459
|% 1,48
|
|ASELS
|16,47
|939.760.295
|% 4,11
|
|THYAO
|13,99
|710.400.628
|% -1,48
|
|SASA
|28,04
|673.470.728
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,87
|593.442.282
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,43
|483.419.479
|% 0,41
|
|GARAN
|9,58
|1.211.004.459
|% 1,48
|
|ODAS
|1,49
|136.432.658
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,87
|593.442.282
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,80
|139.465.935
|% 0,56
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0166
|9,0213
|% 0,22
|
|Euro
|10,4056
|10,4107
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2387
|12,3000
|% 0,32
|
|Frank
|9,6571
|9,7153
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3956
|2,4076
|% 0,12
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,87
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|19,20
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|9,28
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|