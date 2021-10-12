***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Fiberoptik ağının 12 aylık bakım ve onarım ihlesine katılmış ve ihale 936.400,00 TL.bedelle Metrobil Teknoloji A.Ş.üzerinde kalmıştır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969816BIST