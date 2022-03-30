***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEndüstriyel parsiyel lojistik alanında faaliyet göstermek üzere %100 sermayesi iştirakimiz Site Lojistik A.Ş.'ne ait olan, 1.000.000,- TL. sermayeli ZİNCİRPALET PLATFORM LOJİSTİK A.Ş. kurulmuştur.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014228BIST