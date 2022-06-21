***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 18:17
ev yapmakta olan İbrahim Tütar'in görevinden istifasının kabulüne, 2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.06.2022 tarih ve 2022/02 numaralı teklifine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere, Sayın Zeynep Gül Balta'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, 3- Şirketimiz çalışanlarından Melike Kavas'ın Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak atanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038556
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.022,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.022,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3252
|17,3365
|% 0,03
|
|Euro
|18,2491
|18,2821
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2019
|21,3082
|% 0,16
|
|Frank
|17,8728
|17,9805
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6053
|4,6284
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.772
|6.885
|-19,00
|
|Yarım
|3.325
|3.367
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,90
|