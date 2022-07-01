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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2022 11:56
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız, Site Lojistik A.Ş. ile TYG Market ve Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. arasında d epolama ve t
aşımacılık
 
 hizmetlerini yapmak üzere 3
+2 yıl süreli Lojistik işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040615


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BIST En Aktif Hisseler11:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 27,94 23.772.052 % 9,14  
MAKIM 16,62 221.813.700 % 8,98  
GESAN 45,14 151.214.974 % 7,43  
KOZAL 181,50 807.590.470 % 6,76  
AGHOL 50,55 48.047.282 % 6,56  
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11:57 Alış Satış %  
Dolar 16,7363 16,7472 % 0,29  
Euro 17,5008 17,5090 % -0,10  
Sterlin 20,2071 20,3084 % -0,30  
Frank 17,4097 17,5146 % 0,00  
Riyal 4,4490 4,4713 % 0,31  
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11:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -12,41  
Altın Gr. 966 966 -3,93  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.438 6.528 -62,00  
Yarım 3.151 3.192 -30,00  
Çeyrek 1.579 1.596 -15,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,85 -0,43  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 -0,21  
B. Petrol 111 111 1,70  
Seans Raporu 11:57
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