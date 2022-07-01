***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 11:56
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, Site Lojistik A.Ş. ile TYG Market ve Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. arasında d epolama ve t
aşımacılık
hizmetlerini yapmak üzere 3
+2 yıl süreli Lojistik işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040615
BIST
11:592.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 39,62
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.445
En Düşük
2.400
11:5916,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7494
En Düşük
16,6705
11:5917,5067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0207
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5257
En Düşük
17,4341
11:59966,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,60
|Açılış
|: 966,33
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ISSEN
|27,94
|23.772.052
|% 9,14
|
|MAKIM
|16,62
|221.813.700
|% 8,98
|
|GESAN
|45,14
|151.214.974
|% 7,43
|
|KOZAL
|181,50
|807.590.470
|% 6,76
|
|AGHOL
|50,55
|48.047.282
|% 6,56
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|GLRYH
|3,24
|18.435.024
|% -4,99
|
|RTALB
|7,10
|71.522.162
|% -4,83
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|48,82
|2.634.126.330
|% 4,32
|
|KOZAL
|181,50
|807.590.470
|% 6,76
|
|SISE
|21,48
|731.686.902
|% -0,09
|
|EREGL
|27,16
|487.723.123
|% 0,07
|
|TUPRS
|271,00
|444.304.196
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,65
|187.941.280
|% 0,38
|
|THYAO
|48,82
|2.634.126.330
|% 4,32
|
|ODAS
|2,92
|143.791.201
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,37
|167.410.990
|% 0,92
|
|TSKB
|2,05
|74.572.389
|% 1,99
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7363
|16,7472
|% 0,29
|
|Euro
|17,5008
|17,5090
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,2071
|20,3084
|% -0,30
|
|Frank
|17,4097
|17,5146
|% 0,00
|
|Riyal
|4,4490
|4,4713
|% 0,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,41
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.438
|6.528
|-62,00
|
|Yarım
|3.151
|3.192
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,70
|
Seans Raporu
11:57
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12:12KOZAA
Yüzde 4.80 oranında artışla 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 785, 616 adet işlem
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Yüzde 4.52 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 876, 747 adet işlem
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12:10PGSUS
Yüzde 5.50 oranında artışla 180.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 315 adet işlem
-
12:09MAKIM
Yüzde 9.11 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 056, 482 adet işlem
-
12:08XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 11, 263.00 milyon TL de