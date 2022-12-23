***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 07.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile katılınmasına karar verilen, şirketimizin % 25 iştiraki Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.12.2022 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar, ticaret siciline 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nde 23.12.2022 tarihinde 10732 sayı ile ilan edilmiş olup, İştirakimizin ünvanı VEPA Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, yapılan sermaye artırımı sonucunda şirket sermayesi 5.110.000,00 TL'dan 7.665.000,00 TL'ya ve şirketimizin Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş.'deki payı da % 50‘ye yükselmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089670BIST