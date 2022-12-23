***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 22:12
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile katılınmasına karar verilen, şirketimizin % 25 iştiraki Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.12.2022 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar, ticaret siciline 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nde 23.12.2022 tarihinde 10732 sayı ile ilan edilmiş olup, İştirakimizin ünvanı VEPA Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, yapılan sermaye artırımı sonucunda şirket sermayesi 5.110.000,00 TL'dan 7.665.000,00 TL'ya ve şirketimizin Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş.'deki payı da % 50‘ye yükselmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089670
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.078,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6686
|18,6956
|% 0,18
|
|Euro
|19,8203
|19,8589
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4073
|22,5196
|% 0,06
|
|Frank
|19,9067
|20,0266
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9500
|4,9748
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.287
|7.354
|36,00
|
|Yarım
|3.529
|3.597
|19,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,10
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|