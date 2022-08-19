***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2022 18:17
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2022
Karar Sayısı
24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin incelemesinden geçmiş konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 30.06.2022 tarihli konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablolarının ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğur YÖNETİM KULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET TANYAŞ MEHMET HORASAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057216
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1593
18:051.016,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.016,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.015,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0837
|18,1055
|% 0,15
|
|Euro
|18,1324
|18,2252
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,3390
|21,4460
|% -0,72
|
|Frank
|18,8014
|18,9147
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8047
|4,8288
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-10,93
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.816
|6.904
|-33,00
|
|Yarım
|3.321
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,27
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
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