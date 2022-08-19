***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2022Karar Sayısı24Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin incelemesinden geçmiş konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 30.06.2022 tarihli konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablolarının ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablolarının, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Saygılarımızla,YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULUÜYESİBAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI ERDAL KILIÇ RAMADAN KUMOVA CENK MERİÇ YÖNETİM KULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET TANYAŞ MEHMET HORASANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057216BIST