Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENIZ* *AKDFA* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.10.2021 17:38



***DENIZ******AKDFA******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKDFA, QUAGR, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12213 21.920.000 11.10.2021 18.01.2022 13.10.2021
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2214 75.000.000 08.10.2021 06.10.2022 13.10.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK22230 121.000.000 08.10.2021 04.02.2022 13.10.2021


İlgili Şirketler [AKDFA, QUAGR, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:341.416
Değişim :  1,30% |  18,17
Açılış :  1.402  
Önceki Kapanış :  1.398  
En Yüksek
1.420 En Düşük
1.402
BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 205,70 346.605 % 10,00  
MAALT 197,20 10.147.021 % 9,98  
YONGA 19,96 748.961 % 9,97  
AKSUE 15,34 33.963.148 % 9,96  
DOBUR 35,12 4.813.078 % 9,96  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Dolar 8,9655 8,9659 % -0,03  
Euro 10,3831 10,3880 % 0,05  
Sterlin 12,1983 12,2595 % 0,20  
Frank 9,6566 9,7148 % 0,24  
Riyal 2,3852 2,3972 % 0,05  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 1,28  
Altın Gr. 507 507 0,61  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 0,08  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 83,95 83,95 1,56  
Seans Raporu 17:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru