***DENIZ* *AKDFA* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2021 17:38
***DENIZ******AKDFA******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKDFA, QUAGR, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12213 21.920.000 11.10.2021 18.01.2022 13.10.2021
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2214 75.000.000 08.10.2021 06.10.2022 13.10.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK22230 121.000.000 08.10.2021 04.02.2022 13.10.2021
İlgili Şirketler [AKDFA, QUAGR, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının
17:341.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:348,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:3410,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:34507,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 507,24
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.147.021
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.963.148
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.078
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.250.738
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.783.021
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.119.706
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.731.637
|% -9,96
|
|EUKYO
|4,92
|6.144.791
|% -9,89
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|EREGL
|17,55
|772.113.943
|% 2,81
|
|TUPRS
|125,30
|631.895.535
|% 1,87
|
|THYAO
|14,21
|483.650.071
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,42
|360.375.852
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,80
|212.926.326
|% 1,12
|
|ODAS
|1,51
|148.868.772
|% 3,42
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9655
|8,9659
|% -0,03
|
|Euro
|10,3831
|10,3880
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,1983
|12,2595
|% 0,20
|
|Frank
|9,6566
|9,7148
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3852
|2,3972
|% 0,05
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,28
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,56
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:44KRDMD
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 239, 850 adet işlem
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KCHOL, TTKOM
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 14 artarak (% 1.56 ) 1, 245
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSUE, TSGYO, KSTUR, MAALT, EDIP, MERIT, DOBUR, PRKAB, AKFGY, YONGA
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YUNSA, YEOTK, GESAN, KERVN, KUTPO