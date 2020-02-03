***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.02.2020 16:40
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK42030
Nominal Değer (TL)
175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/02/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
24/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816724
BIST
17:42119.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,97
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:425,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:426,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6114
17:42303,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,60
|Açılış
|: 303,78
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.780.179
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.615.237
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.888.074
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,85
|1.573.729.123
|% 1,24
|
|SISE
|5,60
|1.085.535.712
|% 0,72
|
|ODAS
|2,19
|589.136.874
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,10
|522.330.949
|% 1,74
|
|PETKM
|4,08
|515.503.876
|% 1,24
|
|ODAS
|2,19
|589.136.874
|% 3,30
|
|SISE
|5,60
|1.085.535.712
|% 0,72
|
|TSPOR
|3,07
|421.644.384
|% 12,87
|
|PETKM
|4,08
|515.503.876
|% 1,24
|
|ALBRK
|1,69
|209.226.218
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7721
|7,8111
|% -1,36
|
|Frank
|6,1748
|6,2120
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5905
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-11,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-1,11
|