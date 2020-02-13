***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.02.2020 11:11
klama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK82010
Nominal Değer (TL)
105.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/02/2020
Vadesi (Gün)
182
İtfa Tarihi
12/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818755
BIST
11:21119.613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -435,38
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:216,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:216,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:21306,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,85
|Açılış
|: 306,51
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.240.629
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|26.961.484
|% 14,63
|
|EDIP
|2,41
|21.711.970
|% 10,05
|
|ESCOM
|4,41
|35.787.504
|% 9,70
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|RYGYO
|10,01
|23.421.982
|% -5,74
|
|QNBFB
|53,95
|375.296
|% -5,35
|
|SAYAS
|3,68
|2.715.985
|% -5,15
|
|ASELS
|28,52
|603.228.073
|% 1,86
|
|THYAO
|14,78
|342.491.643
|% -0,27
|
|TSPOR
|4,25
|255.760.035
|% 7,59
|
|TTKOM
|8,36
|228.837.397
|% 1,46
|
|TUPRS
|112,50
|228.559.956
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,25
|255.760.035
|% 7,59
|
|KRSTL
|2,29
|117.272.496
|% 3,62
|
|IHLAS
|0,90
|42.824.223
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,34
|58.817.897
|% 1,52
|
|PETKM
|4,08
|164.669.437
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8322
|7,8715
|% 0,27
|
|Frank
|6,1711
|6,2083
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6091
|1,6172
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|6,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
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