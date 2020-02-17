***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.02.2020 15:44
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK42063
Nominal Değer (TL)
255.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/02/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
17/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819490
BIST
15:55120.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 788,18
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:556,0485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:556,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:55307,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,63
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.291.958
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,44
|234.480.658
|% 16,74
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|GUBRF
|17,95
|281.301.426
|% 14,99
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,88
|16.102.082
|% -9,46
|
|HUBVC
|39,90
|50.019.393
|% -7,60
|
|ARSAN
|4,96
|9.217.493
|% -6,59
|
|ISBIR
|561,00
|12.810
|% -6,50
|
|FENER
|16,35
|210.408.600
|% -6,46
|
|ASELS
|29,26
|1.695.805.488
|% 0,62
|
|THYAO
|15,24
|1.426.827.341
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|ODAS
|2,28
|611.127.766
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,20
|410.179.733
|% 2,00
|
|ODAS
|2,28
|611.127.766
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|192.650.598
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,94
|292.352.377
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,97
|279.867.237
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8486
|7,8880
|% -0,35
|
|Frank
|6,1346
|6,1716
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,91
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|-0,16
|