***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.02.2020 16:26
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK82028
Nominal Değer (TL)
120.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/02/2020
Vadesi (Gün)
177
İtfa Tarihi
12/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819881
BIST
17:08119.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.422,14
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:086,0702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:086,5502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:08310,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,19
|Açılış
|: 310,54
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,68
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|330.424.063
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,51
|533.920.130
|% 16,46
|
|BOSSA
|12,02
|67.492.205
|% 13,40
|
|YESIL
|15,37
|49.903.576
|% 11,86
|
|DOKTA
|48,28
|9.907.919
|% 11,81
|
|HUBVC
|35,80
|100.317.055
|% -9,55
|
|RAYSG
|4,30
|8.899.903
|% -8,51
|
|EDIP
|2,30
|21.375.028
|% -8,37
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|YKGYO
|3,34
|273.126.012
|% -7,73
|
|THYAO
|14,89
|1.607.029.783
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,53
|1.549.338.503
|% 2,32
|
|ASELS
|29,04
|1.226.653.109
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,89
|641.936.429
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|583.414.782
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,53
|1.549.338.503
|% 2,32
|
|ODAS
|2,28
|583.414.782
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,64
|394.558.415
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,89
|641.936.429
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,97
|385.505.306
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8804
|7,9199
|% 0,56
|
|Frank
|6,1483
|6,1853
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|10,43
|
|Altın Gr.
|310
|310
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.047
|2.099
|18,71
|
|Yarım
|990
|1.015
|9,05
|
|Çeyrek
|496
|508
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,40
|56,40
|-1,27
|
Seans Raporu
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17:21INDES
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1372, 72 kaybederek (% -0.95 ) 142, 980
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17:18XU100
Endeks 119, 575 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 848.00 milyon TL de