***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.03.2020 16:18
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK52021
Nominal Değer (TL)
58.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/03/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
22/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823315
BIST
16:19107.776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.782,25
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:196,2263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:196,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:19320,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,39
|Açılış
|: 320,75
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|446.571.310
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.480.897
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,27
|34.413.831
|% 14,57
|
|VKFYO
|2,36
|9.234.218
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,86
|6.971.530
|% 14,36
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,01
|13.001.824
|% -3,38
|
|BURVA
|14,50
|45.531
|% -2,95
|
|ECZYT
|11,69
|8.968.440
|% -2,58
|
|THYAO
|11,93
|978.411.075
|% 1,53
|
|ASELS
|28,20
|516.083.841
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|446.571.310
|% 17,96
|
|GARAN
|9,66
|400.195.087
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,40
|323.986.698
|% 4,80
|
|KARSN
|1,97
|446.571.310
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,40
|323.986.698
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|221.602.703
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|138.236.154
|% 2,88
|
|ADESE
|1,49
|138.888.911
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9323
|7,9720
|% -0,42
|
|Frank
|6,4760
|6,5150
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6551
|1,6634
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|19,14
|
|Altın Gr.
|320
|320
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.117
|2.169
|9,50
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,59
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|0,63
|
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