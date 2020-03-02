***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.03.2020 16:18
klama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK82044
Nominal Değer (TL)
15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/03/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823316
BIST
17:19107.683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.689,04
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:196,2253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,2240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:196,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:19318,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,30
|Açılış
|: 318,67
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,50
|43.462.946
|% 19,57
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|ASUZU
|11,96
|66.925.983
|% 17,60
|
|OYAYO
|4,46
|19.528.052
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|33.084.749
|% 14,67
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,65
|9.536.422
|% -2,92
|
|BAGFS
|14,08
|15.954.598
|% -2,90
|
|MAALT
|76,70
|1.176.363
|% -2,23
|
|THYAO
|11,96
|1.123.758.526
|% 1,79
|
|ASELS
|28,36
|573.707.490
|% 3,13
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|GARAN
|9,63
|433.709.088
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,42
|345.548.928
|% 5,68
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,42
|345.548.928
|% 5,68
|
|ODAS
|2,05
|240.925.605
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|154.041.373
|% 2,16
|
|ADESE
|1,53
|157.354.553
|% 10,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% -0,55
|
|Frank
|6,4774
|6,5164
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|18,83
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.104
|2.157
|-2,96
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-1,43
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|1,10
|
Seans Raporu
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1468, 97 artarak (% 1.47 ) 101, 522
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