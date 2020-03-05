***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.03.2020 15:44
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK82051
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/03/2020
Vadesi (Gün)
163
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824544
BIST
17:06112.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.890,34
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:066,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:066,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8296
En Düşük
6,7574
17:06324,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,29
|Açılış
|: 324,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.108
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.053.180
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.178.901
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,20
|166.562.463
|% 10,53
|
|BURVA
|16,00
|249.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|55.574.613
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.514.569
|% -5,31
|
|ASELS
|30,50
|761.480.698
|% 2,42
|
|THYAO
|11,79
|749.907.575
|% 0,34
|
|GARAN
|10,45
|526.809.749
|% 0,87
|
|ODAS
|2,16
|307.549.981
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|303.496.286
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|307.549.981
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|303.496.286
|% 0,78
|
|KARSN
|1,94
|221.837.844
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|749.907.575
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,35
|82.508.834
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8401
|7,8794
|% 0,56
|
|Frank
|6,3673
|6,4056
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|17,17
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|14,16
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|6,86
|
|Çeyrek
|518
|529
|3,42
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:19ISYAT
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17:15XU030
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, KARSN
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17:15XU100
Endeks 112, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 6, 903.00 milyon TL de