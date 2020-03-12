***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.03.2020 15:30
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK82077
Nominal Değer (TL)
24.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2020
Vadesi (Gün)
156
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827477
BIST
15:2596.123
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -4.843,05
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:256,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2590
En Düşük
6,2064
15:257,0291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:25325,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,13
|Açılış
|: 325,52
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.115.991
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|129.826.657
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|209.359.846
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.490.391
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.159.466
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.493.795
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|54.912.178
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.267
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,04
|18.593.096
|% -19,56
|
|RYSAS
|4,58
|40.753.644
|% -19,51
|
|ASELS
|25,12
|628.011.835
|% -3,98
|
|THYAO
|8,85
|445.406.911
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.865.840
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|261.877.370
|% -6,89
|
|MGROS
|21,28
|235.355.571
|% -7,40
|
|IHLGM
|0,97
|137.736.968
|% -13,39
|
|ODAS
|1,40
|154.022.706
|% -13,04
|
|KARSN
|1,39
|109.994.335
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.087.001
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.321.753
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9193
|7,9591
|% -0,25
|
|Frank
|6,6317
|6,6717
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|
Seans Raporu
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5708, 72 kaybederek (% -4.68 ) 116, 321
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15:35
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15:35XU100
Endeks 96, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 73 altında . İşlem hacmi 5, 484.00 milyon TL de
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15:35OZRDN
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683 adet işlem
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15:34EMKEL
Yüzde -14.77 oranında düşüşle 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 735 adet işlem