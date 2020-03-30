***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.03.2020 17:35
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK52062
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/04/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
29/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833334
BIST
17:5488.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -43,15
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:546,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1348
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:547,2677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0828
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:54342,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,70
|Açılış
|: 342,76
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|43.102.756
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.591.971
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.229.407
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|23.274.380
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.481.084
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.221.837
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|339.688
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.361.674
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.266.210
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.550.228
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|733.853.241
|% -1,81
|
|ASELS
|23,26
|622.292.323
|% 0,61
|
|GARAN
|8,05
|555.616.356
|% 2,16
|
|PGSUS
|31,10
|490.266.210
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|389.518.786
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|177.757.990
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|327.189.811
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,49
|61.419.827
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.284.723
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.859.242
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1218
|8,1625
|% 1,50
|
|Frank
|6,8246
|6,8657
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7417
|1,7504
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|
Seans Raporu
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