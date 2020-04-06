***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.04.2020 14:33
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK72029
Nominal Değer (TL)
95.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/04/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
03/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835080
BIST
15:1491.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.817,10
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:146,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:147,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:14357,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,54
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|26.239.432
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.445.387
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.371.769
|% -7,82
|
|RALYH
|7,45
|1.158.645
|% -6,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|430.805.301
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|378.067.594
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|THYAO
|9,11
|318.370.616
|% 2,02
|
|PGSUS
|36,30
|255.995.767
|% 9,01
|
|IHLGM
|1,06
|127.940.031
|% 6,00
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|174.867.286
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.031.136
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2987
|8,3404
|% 0,74
|
|Frank
|6,8975
|6,9390
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,73
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,24
|33,24
|-0,87
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