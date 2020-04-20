***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.04.2020 15:30
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK92035
Nominal Değer (TL)
80.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/04/2020
Vadesi (Gün)
161
İtfa Tarihi
25/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839285
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05378,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,36
|Açılış
|: 378,61
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6090
|8,6521
|% -0,34
|
|Frank
|7,1421
|7,1851
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8452
|1,8545
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|10,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|25,83
|25,83
|-2,25
|