***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2020 15:22
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK72045
Nominal Değer (TL)
336.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/05/2020
Vadesi (Gün)
85
İtfa Tarihi
24/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842233
BIST
15:4598.641
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -2.469,31
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:457,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0476
En Düşük
6,9956
15:457,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7118
En Düşük
7,6562
15:45385,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,59
|Açılış
|: 385,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.927.198
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.570.401
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.879.049
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.509.848
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,48
|614.032
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.575.892
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.701
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|674.376.215
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,80
|541.718.470
|% 9,43
|
|GARAN
|8,12
|424.117.963
|% -2,64
|
|ASELS
|26,46
|281.450.973
|% -2,51
|
|AVOD
|2,76
|279.493.487
|% 4,94
|
|GSRAY
|2,71
|674.376.215
|% 5,04
|
|AVOD
|2,76
|279.493.487
|% 4,94
|
|ODAS
|1,78
|171.035.685
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,80
|541.718.470
|% 9,43
|
|AFYON
|2,94
|244.174.300
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7240
|8,7677
|% -0,07
|
|Frank
|7,2671
|7,3109
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,14
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.516
|2,30
|
|Tam
|2.539
|2.577
|2,30
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,20
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,49
|26,49
|0,05
|